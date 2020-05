Zum Gottesdienst anmelden

Ketsch.Die Corona-Maßnahmen seien in den Kirchen zur „Premiere“ am vergangenen Wochenende gut umgesetzt worden, teilt die katholische Kirchengemeinde mit. Weiterhin bestehe ein begrenztes Platzangebot, in St. Sebastian Ketsch mit 110, in der Schutzengelkirche Brühl mit 80 und in St. Michael in Rohrhof mit 50 Plätzen. Es sei notwendig, sich anzumelden. Dies ist unter Telefon 06202/7 60 18 20 (Pfarramt Brühl, bis Freitagvormittag) 06202/ 760 18 40 (Pfarramt Ketsch, bis Freitagvormittag), 06202/9 56 86 23 (Pfarrer Bertsch, bis Samstagnachmittag) oder per E-Mail an erwin.bertsch@kath-bruehl-ketsch.de möglich. Die Gottesdienste finden am Samstag, 23. Mai, um 18 Uhr in der Schutzengelkirche, am Sonntag, 24. Mai, um 9 Uhr in St. Michael und am Sonntag, 24. Mai, um 10.30 Uhr in St. Sebastian statt. zg/mf

