Zum Gottesdienst Platz reservieren

Ketsch.Manche, die gerne am Gottesdienst teilnehmen wollten, waren unsicher, ob sie weggeschickt werden, weil bereits zu viele Teilnehmende in der Kirche sind, teilt die evangelische Kirchengemeinde mit. Um das zu verhindern, wird die Option geboten, sich zum Gottesdienst anzumelden. Mit der Anmeldung sei sichergestellt, dass der Angemeldete einen Platz hat. Es wird gebeten, den Platz bis 9.55 Uhr einzunehmen. Mit dieser Regelung wird am Sonntag, 24. Mai, begonnen. Die Anmeldung erfolgt per Anruf, Telefon 06202/6 12 24 (auch Anrufbeantworter) oder per Mail an ketsch@kbz.ekiba.de. Es gibt aber auch weiterhin Plätze für Spontanbesucher. zg

© Schwetzinger Zeitung, Montag, 18.05.2020