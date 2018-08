Zum Schluss kriegt Jürgen Kugler seine Abreibung

Ketsch.Anthony ist sieben Jahre alt und schwimmen war bislang sein Ding nicht. Will heißen: Der Ketscher konnte es nicht. Zum Abschluss des Splashcamps im Freibad hat sich Anthony aber das Seepferdchen verdient – und schon allein deshalb hat sich die Woche vollauf gelohnt.

Dass das Splashcamp von Montag an auch sonst übervoll mit spaßigen Aktivitäten ist, würde der kleine Anthony freilich auch nicht verschweigen. Schon allein die Anzahl an Utensilien für Kurzweil im Wasser machen die Auswahl irre schwer: Schwimmendes Trampolin, verschiedene Badeinseln, Schlepp-Decks, Rocket – also Bananenboot zum Ziehen, unterschiedliche schwimmende Sessel und Badefiguren aller Couleur, wobei Schwan und Ente noch die wenig originellsten sind, standen neben Schwimmhäuschen bereit.

Aus wenig wird viel

Ein Malwettbewerb, Kinderschminken, Sandburgenbau und vieles mehr machen das Splashcamp neben dem Vergnügen im Wasser attraktiv. Da der Sommer sich von seiner besten Seite zeigte, waren spielerische Aktivitäten im Wasser täglich möglich. Und wenn das mal nicht der Fall ist, weiß Kugler: „Wenn wenig da ist, machen die Kinder viel daraus.“

Gleichwohl beginnt ein Splashcamp-Tag mit zehn Bahnen quer im Wellenbecken – zehn Bahnen im Sportbecken würden wohl die Ältesten der Teilnehmer schaffen, aber die Splashcamper wollen den Badegästen, die es im Sportbecken ernst meinen, ja auch nicht zur Last fallen. Überhaupt freut sich Jürgen Kugler, der das Camp seit einem Jahrzehnt organisiert, dass es im Ketscher Bad so ein gutes Miteinander gibt. Sein Dank geht an die Gemeinde und an Bäderleiter Armin Luksch, mit dem die Durchführung des Camps ein Leichtes sei.

Für jedes Anliegen jemand da

Hilfe bei der Betreuung bekommt Kugler von einem sechsköpfigen Stab im Alter von 15 bis 38 Jahren plus Koch, der am Abschlusstag leckere Hamburger kredenzte. So ist für jedes Thema und jedes Anliegen ein Ansprechpartner für die Kinder im Alter zwischen sechs und 14 Jahren zu finden. Es nimmt nicht wunder, dass Kugler eine große Warteliste beim Splashcamp führen muss. Obwohl 44 Kinder eine Rekordbeteiligung bedeuteten, existiert eine lange Warteschlange für das Angebot der TSG-Turnabteilung.

Spaß ist mit Ernst gepaart, der sich nicht zuletzt um die Verbesserung der Fertigkeiten im Wasser rankt. Insgesamt zwölf Teilnehmer holten sich eine der nächsten Stufen der Schwimmabzeichen, ob in Bronze, Silber oder Gold, sofern sie nicht die Basis mit dem Seepferdchen legten.

Es gehört am Abschlusstag dazu, dass der Camp-Organisator kräftig in die Mangel genommen wird. Das hat er sich verdient – und Hände schütteln zum Dank sollen die Eltern. Also versahen sich die jungen Protagonisten mit Wasserschießgerät, auch solches, das leicht gefärbtes kühles Nass verspritzt. Jürgen Kugler verfügt über 30 Jahre Erfahrung in der Jugendarbeit und ist der Letzte, der diesen Spaß nicht mitmacht.

Montag, 20.08.2018