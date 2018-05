Anzeige

Ketsch.Zur Konfirmation 2019 sind die Jugendlichen eingeladen, die im kommenden Jahr 14 Jahre alt werden oder auch schon sind. Meist sind das Jugendliche, die gegenwärtig die 7. Klasse in der Schule besuchen. Am Mittwoch, 13. Juni, werden Gemeindediakonin Carmen Foos und Pfarrer Christian Noeske im Haus der Begegnung von 18 Uhr bis 19.30 Uhr die Anmeldungen entgegennehmen. Nach Möglichkeit sollte ein Elternteil mit dem zu konfirmierenden Jugendlichen zur Anmeldung kommen. Wer die Anmeldung in Ruhe zu Hause ausfüllen will, kann sich das Formular für das Konfirmandenjahr 2018/2019 unter www.ekiketsch.de herunterladen. Hier ist auch ein vorläufiger Terminplan zu finden. zg