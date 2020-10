Zusätzliche Ideen für gelebte Freundschaft

Ketsch.Die Partnerschaft zwischen dem französischen Trélazé und der Enderlegemeinde besteht seit zehn Jahren – gleichwohl hat die Corona-Pandemie den geplanten Feierlichkeiten bei Besuchen hüben wie drüber in den Nachbarländern einen Strich durch die Rechnung gemacht (wir berichteten).

Das Central Kino zeigt nun am Sonntag, 15. November, um 11 Uhr zwei Filme über die Partnerschaft mit Trélazé, die Hansdieter Gehres bei den gegenseitigen Besuchen in Ketsch und Trélazé zum Start der Partnerschaft gedreht hat. „Wir sind damals ein paar Tage vorher nach Frankreich gereist, um in Ruhe Bilder von Trélazé machen zu können“, sagt Hansdieter Gehres über die Dokumentationen. Neben dem feierlichen offiziellen Akt der Bürgermeister Marc Goua und Jürgen Kappenstein sei in Ketsch unter anderem in der Grillhütte gefeiert oder der Freundschaftsbaum gepflanzt worden.

Freier Eintritt

Der Eintritt zur Vorstellung der Dokumentation ist frei – allerdings muss aufgrund der Corona-Pandemie im Internet unter www.central-ketsch.de reserviert werden, da das Kinoteam zur Zeit nur eine begrenzte Anzahl an Plätzen zur Verfügung hat.

Wie Hansdieter Gehres sagt, dauern die Filme 45 und 60 Minuten, sodass die Besucher rund zwei Stunden einplanen sollten. Denn es werde in der Pause auch noch einen Hinweis geben. Denn unabhängig von ihrem Engagement im Programmteam des Kinos möchte Sabine Weiß diese Veranstaltung zum Anlass nehmen, um die Partnerschaft wieder mehr in den Fokus der Bevölkerung zu rücken. „Der Gesprächskreis, der sich zu Beginn gebildet hat, ist seit Corona und davor etwas zerbröckelt. Natürlich ist Corona eine blöde Zeit, aber vielleicht finden sich weitere Interessierte, um sich zu verabreden und vielleicht per Mail oder per Zoom neue Ideen für die Ausgestaltung der Partnerschaft zu finden“, sagt Sabine Weiß. Ihr Anliegen ist es, der Partnerschaft von Seiten der Bürger wieder mehr Leben einzuhauchen. Die Impulse kämen doch hauptsächlich von der Gemeinde. Die sei derweil – nach einem Gespräch mit Hauptamtsleiter Ulrich Knörzer – für neue Ideen jederzeit offen, berichtet Weiß. Man habe sich am Anfang bewusst gegen die Gründung eines Vereins entschieden, aber auch diese Art der Institutionalisierung könnte gegebenenfalls Sinn machen.

In Trélazé finde eine parallele Entwicklung statt, berichtet Sabine Weiß, die seit Gründung der Partnerschaft eng mit Isabelle Menar freundschaftlich verbunden ist. Auch in dem französischen Ort, dessen Einwohner aktuell weit mehr unter Corona leiden als in Ketsch und die sich beispielsweise einer Ausgangssperre gegenüber sehen, sei es schwierig geworden, der Partnerschaft zusätzlich Leben einzuhauchen.

