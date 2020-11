Zuspruch ist enorm groß

Ketsch.Nach den neuen Corona-Vorgaben des Bundes und der Länder kann es seit dieser Woche keine sportlichen Betätigungen in der Öffentlichkeit mehr geben, stellt der TTC in einer Pressemitteilung fest. Daher würden auch die Übungsstunden der Seniorengymnastik des TTC in der Werderhalle ausfallen.

Zur letzten Gymnastikstunde vor dem Runterfahren war der Zuspruch der Teilnehmer mit 25 Personen besonders groß gewesen. Noch einmal wurde Gymnastik zur Kräftigung der Muskulatur, Anregung des Herz- und Kreislaufsystems, der Koordination sowie der Durchblutung in Händen und Füßen gemacht.

Die Teilnehmer bedauerten sehr, dass sie nun wieder auf ihre gewohnte Übungsstunde verzichten müssen, da in dieser Gruppe nicht nur der Sport, sondern auch die Geselligkeit, Kommunikation der Spaß und die Freude wichtig seien.

Die Übungsleiterin Ellen Mutterer zeigte den Männern Übungen, die in den nächsten vier Wochen auch zu Hause durchzuführen sind. Alle Teilnehmer brachten die Hoffnung zum Ausdruck, dass die Gruppe sich am Donnerstag, 3. Dezember, wieder in der Werderhalle zur Gymnastik treffen könne. zg

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 06.11.2020