Zwangspause kreativ genutzt

Als Matthias „Matze“ Wurm 1987 mit damals neun Jahren zum ersten Mal eine Gitarre in der Hand hielt, war ihm selbst in keiner Weise bewusst, welche Seiten an ihm die Saiten eines Tages hervorrufen würden. Im Gegenteil: Die Begeisterung für dieses Instrument hielt sich damals sehr in Grenzen, der Unterricht zog sich schleppend über zwei Jahre.

Ketsch.„Erst als Teenie flashte mich die E-Gitarre und besonders die Heavy- Metal-Musik. Ich nahm erneut Unterricht und spielte bald in der lokalen Metal-Band ,Appendix‘, erinnert sich der Ketscher. Als 1996 in der Rheinhalle schließlich „Blind Guardian“ vor 3000 Zuschauern das bisher größte Metal-Konzert der Geschichte der Enderlegemeinde spielte, stand „Matze“ mit 17 Jahren und damals noch mit seinen rotblonden, fast hüftlangen Haaren in der Vorgruppe an der Gitarre - für ihn ein bis heute unvergessliches Erlebnis.

„Natürlich entstand in dieser Zeit der Wunsch, beruflich mit der Musik etwas zu tun. Aber zunächst machte ich eine Lehre als Industriekaufmann und spielte mit dem Gedanken, danach Musik zu studieren.“ Doch in Deutschland lag der Schwerpunkt der Musikhochschulen damals mehr auf den Genres Jazz und Popularmusik. „Meine Vorbilder waren allerdings andere, Steve Vai beispielsweise, der bei Frank Zappa spielte“, so Wurm, der vom Los Angeles College of Music (LACM) träumte. 2002 führte ihn der Weg nach München an das Münchener Gitarreninstitut (MGI). Dort verfeinerte Wurm seine Fähigkeiten in Gehörbildung und lernte über Jazz, Fusion und Metal wichtiges Handwerkszeug für seine Musikerkarriere. Ketsch blieb er in seiner Münchener Zeit immer treu, pendelte zwischen der Großstadt und der Heimat und griff bei der Rockband „Jezebels’s Tower“ hier in der Region gerne in die Saiten. 2003 ging schließlich eine CD-Aufnahme per Post nach L.A. und Matthias Wurm erfüllte sich den Traum, ans LACM zu gehen. Der dreifache Grammygewinner Frank Gambale war dort unter anderen ein prägender Lehrmeister.

Wurm ergriff von dort aus der Gelegenheit, für Gitarrenhersteller wie „Washburn Gitarren“ auf Messen weltweit Gitarren und Verstärker durch Einspielen von Produktdemos zu präsentieren. Die Kontakte zu namhaften Gitarristen, die er dadurch bekam, sind heute noch Teil seines Netzwerkes. 2004 brachte der begnadete Gitarrist seine erste Solo-CD unter dem Titel „Truth is stronger than fiction“ auf den Markt, den Gesang zu drei Titeln auf der CD steuerte Philip Griffiths, Sänger der Band „Alias Eye“ bei, mit der Wurm später zwei weitere CDs aus dem Gengre Prorock aufnahm.

Akustikduo mit Ehefrau gegründet

Als Matze 2008 seine Frau Anna-Sabrina heiratete, endete die Ära der Weltenbummlerei auf Messen. Er knüpfte Kontakte zur Haley-Musikschule in Walldorf mit 1000 Schülern, an der er derzeit Gitarrenunterricht gibt. Parallel unterrichtet er an der privaten Musikakademie am Löwenrotgymnasium. „2018 entstand mit meiner Frau die Idee, gemeinsam zu musizieren, und wir veranstalteten bei uns zuhause ein Wohnzimmerkonzert für Freunde und Bekannte. Das kam so gut an, dass wir direkt erste Anfragen für Auftritte bei privaten und kleineren Veranstaltungen erhielten“, so der 42-jährige Vater zweier Kinder. Unter dem Namen „Notes from the living room“ sind er und seine Frau als Akustikduo unterwegs. Durch Corona seien viele Auftritte gecancelt oder verschoben worden, doch Wurm blieb stets optimistisch. „Für meine Musikschüler konnte ich schnell das Konzept mit Onlineunterricht umsetzen und nutzte zudem die Zeit, um wieder kreativ an meiner Musik zu arbeiten. Mit Charly Weibel ist ein neues Album von ,Jezebel’s Tower‘ in der Mache, ein weiteres mit meiner neuen Band ‚The never have beens‘“, verrät der Vollblutmusiker, für den Gitarrenspielen so wichtig ist wie die Luft zum Atmen.

