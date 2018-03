Zwei virtuose Sänger

Anzeige

Ketsch.Toni Di Napoli und Pietro Pato sind die „tenöre4you“, die am Freitag, 2. März, um 20 Uhr ein Konzert im Ferdinand-Schmid-Haus geben werden (wir berichteten).

Di Napoli glänze facettenreich und virtuos mit seiner unverwechselbaren, an die Sonne Italiens erinnernde Stimme, so heißt es in einer Pressemitteilung. Mit Leichtigkeit wechsele er zwischen den Musikstilen und ziehe alle Register seines Könnens. Soloauftritte beim Film-Festival in Venedig, der Toscana-Operngala und bei mehreren Produktionen mit bekannten Künstlern wie beispielsweise Helmut Lotti oder als Gast-Tenor der „Alpenländischen Weihnacht“ etablierten ihn in der europäischen Musikszene.

Pato, so heißt es weiter, interpretiere gefühlvoll und ausdrucksstark mit angenehm warmer, weicher Stimme Welthits der Popmusik. Bis heute blickt er auf 35 erste Plätze bei Festivals und fünf Grand-Prix-Teilnahmen in Europa zurück.