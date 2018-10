Zweitägiger Kreativmarkt

Bei Magic Beads aus Holland gibt es Perlen, Strass und Anhänger. © Nippen

Ketsch.Die Herbstedition des „Rhein-Neckar handmade, Design und Kreativmarkts“, der in Heddesheim im Januar Besucher anzieht, gibt es nun in der Enderlegemeinde: Am Samstag und Sonntag, 27. und 28. Oktober, „wird die Rheinhalle zum Platz für handgemachtes, unabhängiges Design, originelle Ideen und zum Treffpunkt für alle, die mir ihrer (Hand-)Arbeit neue Wege gehen und Alternativen zum Mainstream und Massenware bieten beziehungsweise suchen“, heißt es in einer Mitteilung des Veranstalters.

Während rund 80 Aussteller auch die Bereiche Patchwork, Mode, Stoffe und Wolle repräsentieren, können die Besucher sich inspirieren lassen, neue Trends aufspüren und die passenden Techniken kennenlernen sowie das nötige Material gleich erwerben. Es werden einige Workshops angeboten. Zum Beispiel lernt man beim Bärenstübchen Blümmel aus Mannheim, wie man strickt. Es entstehen Loops für jede Jahreszeit. „Gummistempel trifft Fineliner“ heißt es zu jeder vollen Stunde oder es werden Schutzengel gebastelt wie bei Marion Krämer-Wenk aus Ilvesheim. mab

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 26.10.2018