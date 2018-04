Zwischen Gletschern und Wüste

Anzeige

KETSCH.Am Anfang des Altennachmittags im katholischen Pfarrheim zelebrierte Diakon Heiko Wunderling einen Gottesdienst. Dabei ging es um die Geschichte vom guten Hirten. Nach der Kaffeetafel stellte Barbara Kreichgauer Ursula Wippert als Referentin vor.

„Wind, Wasser und Sand geben meinem schmalen Vaterland seine Form. All seine Stille liegt in seiner langen Linie.” zitierte sie Pablo Neruda, Nobelpreisträger von 1971. „Auf mehr als 4300 Kilometer Länge beeindrucken klimatische und geografische Gegensätze. Von der trockensten Wüste der Welt im Norden geht die Reise über Mittelmeerklima in Zentralchile bis in den Süden nach Patagonien mit seinem ewigen Eis,” fasste Ursula Wippert ihren Lichtbildervortrag zusammen.

Hauptstadt als erstes Ziel

Pedro de Valdivia gründete 1541 Santiago, seit der Unabhängigkeit Chiles von Spanien 1810 Hauptstadt mit Regierungssitz. Mehrstöckige Hochhäuser neben traditionellen Gebäuden prägen das Bild der Hauptstadt, die Stromleitungen sind ein Wirrwarr wie ein Kabelsalat. Das karge Land ermöglicht Wildgänsen und Raubvögeln das Überleben, Pinguin-Kolonien brüten dort an Land und ziehen ihre Jungen groß. In den Grüngürteln dazwischen grasen Rinderherden zur Deckung des Fleischbedarfs der Bevölkerung.