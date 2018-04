Anzeige

Ketsch.Vom Telefon mit Wählscheibe bis zum Einsatz von IP-Kommunikationstechnik moderner Prägung umfasst die Firmengeschichte der Tele Service GmbH in Ketsch. 25 Jahre besteht das Unternehmen – und Geschäftsführer Rainer Fuchs gerät selbst in ungläubiges Staunen, wenn er zurückdenkt, in welch einem steinzeitlichen Stadium sich das Jahr 1993 aus telefontechnischer Sicht befand.

Damals ging es im Büro im Elternhaus los. „Alles rund ums Telefon“ war der Slogan, der Kunden anlocken sollte. Zwei Anrufe kamen am ersten Geschäftstag. Dass beide Anrufer zur Jubiläumsfeier in der Rheinhallengaststätte eingeladen waren, zeugt von treuen Kunden – zeugt aber auch von einer enormen Wandlungskraft in einem sich rasant verändernden Markt und von Qualität der Arbeit und des Services.

„Ich hatte im Rahmen meiner Meisterprüfung einen Zusatzkurs belegt und die besondere Zulassung erhalten, um am Netz der Deutschen Bundespost Arbeiten verrichten zu dürfen“, sagt Fuchs. Die Telekom gab es noch gar nicht, und das Netz befand sich in monopolistischer Hand. 1994 kam mit „Telenorma“ der erste große Kunde. Ein wichtiger Schritt sei die Präsentation auf dem Mannheimer Maimarkt gewesen, erzählt Fuchs, erstmals 1995 und sechs weitere Male.