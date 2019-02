Achtung, neuer Umsatz!

Mein Mann und ich kriegen jetzt mehr voneinander mit, auch wenn wir uns an getrennten Orten aufhalten. Grund dafür ist die App unserer Bank. Wenn wir etwas mit den EC-Karten des gemeinsamen Kontos bezahlen, erscheint sofort eine Nachricht auf unseren Smartphones. „Neuer Umsatz“ heißt es dann und mit einem Klick werden das abbuchende Unternehmen und die Summe sichtbar. Die Nachricht, „Schatz, ich war heute wieder Schuhe kaufen“, muss also gar nicht erst gebeichtet werden – der Mann ist bereits informiert. Und mehr noch: „Du hast ja schon Feierabend – kannst du noch Brot mitbringen?“, erhalte ich eine Nachricht auf mein Handy. Ich bin baff: Woher weiß er, dass ich gerade die Redaktion verlassen habe? Da fällt es mir ein: Klar, ich habe eben Geld abgehoben. Der App und dem Mann entgeht einfach nichts. Kniffelig wird es nun bei Geschenken. Diese zahle ich jetzt bar. Manch anderes übrigens auch. So hat die Barzahlung wieder einen ganz neuen Reiz. Schließlich muss der Mann ja nicht alles wissen, richtig?

© Hockenheimer Tageszeitung, Samstag, 16.02.2019