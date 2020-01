Sprachassistenten können eine echte Bereicherung im Leben sein – gerade für ältere Menschen und Alleinstehende. Meine Singlefreundin beispielsweise nutzt Alexa, um sich Tipps zu holen, wo die besten Partys steigen, um jemanden kennenzulernen. Allerdings ist sie immer frustriert, wenn sie in Weinlaune tiefgründige Beziehungsgespräche mit Alexa führen möchte, die darauf stets mit „ich kann dich momentan nicht verstehen“ antwortet. Aber das kenne sie ja, sagt die Freundin, das habe ihr Ex auch immer zu ihr gesagt.

Meine Schwiegermutter dagegen hat in Alexa einen sinnvollen „Butler“ gefunden. Sie bittet darum, dass das Sonntagskonzert abgespielt werde, und schon erklingt die Musik. Sie fragt nach dem Wetter und schon kommen die Temperaturen samt Einkleidungstipps. Einzig die Sache mit der verlegten Brille klappt noch nicht so. Auf die Frage: „Alexa, wo ist meine Brille?“, weiß der Assistent (noch) keine Antwort, da die Brille nicht mit einem entsprechenden Sensor ausgestattet ist. Das nächste Geburtstagsgeschenk ist also schon notiert.

Samstag, 25.01.2020