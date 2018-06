Altersgerechte Partyspiele

Anzeige

Es ist immer wieder schön, mit Freunden ein paar gesellige Stunden am Wochenende zu verleben. Es wird gegrillt – dieses Wochenende Fußball-WM-Spiele geschaut – ein Bierchen gezischt, eben, was man so macht, wenn Gäste da sind. Dazu gehören – zumindest in meinem Freundeskreis – auch noch Partyspiele. Die passen sich allerdings langsam dem Alter an. Früher haben wir zum Beispiel gerne Scharade gespielt, dabei müssen Begriffe pantomimisch dargestellt werden. Heute verrenken wir uns auch, allerdings um zu zeigen, welche neuen Übungen der Physiotherapeut gegen Rückenschmerzen angepriesen hat. Früher haben wir Monopoly geliebt, dabei Straßen, Häuser und Hotels gekauft. Heute diskutieren wir über das Zinsniveau der laufenden Kredite nach Wohnungskäufen.

Der größte Hit derzeit ist jedoch im Kreise meiner Freunde – allesamt so um die 29 plus – das Blutdruckmessen mit einem dieser modernen digitalen Geräte, bei dem auch via Smartphone oder Tablet die Daten ausgelesen und verglichen werden können. Das hat sogar schon den Abgleich mit den Fitnessarmbändern abgelöst, der noch vor einem Jahr ganz angesagt war. Ehrlich: Ich freue mich schon jetzt auf unser erstes Rollator-Wettrennen!