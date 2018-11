Anlagen für Leib und Seele

Gerne bin ich in Schwetzingens Partnerstadt Wachenheim unterwegs – allerdings diesmal nicht per pedes mit Einkehrschwung in der Wachtenburg, sondern „unter Tage“: Ich habe eine Bank kennengelernt, in der die Anleger keinesfalls mit leeren Händen rausgehen – oder sollte ich besser sagen: mit leerem Magen beziehungsweise Kopf?

Vielleicht haben Sie auch schon mal etwas von der „Winebank“, Englisch für Weinbank, gehört. 2009 wurde die erste im Rheingau eröffnet, mittlerweile gibt’s unter anderem in Frankfurt, Hamburg, Basel, Wien und eben in Wachenheim eine solche. In toll gestalteten Gewölbekellern können edle Tropfen unter perfekten Bedingungen gelagert und mit Gästen vor Ort verkostet werden. Als Mitglied mietet man ein Weinfach an, es gibt verschiedene Größen und damit einhergehend entsprechende Preiskategorien. In der Regel haben „Winebanks“ 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche für ihre Mitglieder geöffnet. Es gibt einen Weinautomaten, an denen man sich Erlesenes gegen Gebühr zapfen kann. Wasser gibt’s fer umme. Und da wären ja noch die Tropfen aus dem eigenen Fach, die man dorthin bringt. Eine schöne Idee in Anbetracht des derzeitigen Zinsniveaus auf regulären Banken. Lagert man hier Flaschen, hat man – wenn man gute Tropfen auserkoren hat – auch noch in ein paar Jahren Freude daran. Denn wie das Sprichwort sagt: Essen und Trinken hält Leib und Seele zusammen. Und dies scheint mir in einer schnelllebigen Zeit und einer „Nur-ich“- Gesellschaft doch eine Aktie zu sein, in die es sich zu investieren lohnt – auch des Miteinanders wegen.

