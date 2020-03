Augen auf beim Planen

Machen Sie eigentlich noch Pläne für die nächsten Wochen und Monate? Das soll jetzt nicht makaber klingen, ich meine ja nur – wegen der Unwägbarkeiten im Zusammenhang mit Prävention wegen der Coronavirus-Epidemie. Schließlich mehren sich die Absagen: Messen, Tagungen, Preisverleihungen – worauf will man sich denn noch verlassen, worauf mit Gewissheit freuen? Auf Enttäuschungen durch kurzfristige Absagen können wir schließlich alle gerne verzichten . . .

Da ist es zumindest einen Gedanken wert, sich durch eine neue Form von Fasten davor zu schützen: Planungsfasten. Klar, wenn ein Ereignis zu einem bestimmten Datum ansteht, läuft man so Gefahr, etwas zu verpassen, das nicht so schnell wiederholbar ist. Und es findet ja noch immer viel mehr statt, als abgesagt wird. Aber generell könnten wir aus der Not eine Tugend machen und die Terminkalender ein bisschen schonen, zwei Gänge runterschalten und uns auf Vorhaben im kleinen Kreis beschränken.

Die Ansteckungsgefahr bei einem Abend mit Freunden ist sehr überschaubar und wer total auf Nummer sicher gehen will, nimmt sich die seit Langem anstehende Neuordnung von Keller oder Arbeitszimmer vor. Es soll ja Leute geben, bei denen das länger dauert als die Halbwertszeit eines Virus’ . . .

Ich persönlich ändere erstmal gar nichts: Meine Prognose ist, dass wir mit SARS-CoV-2 Ähnliches erleben wie mit dem Orkantief „Sabine“: Angemessen ernst nehmen, Vorkehrungen treffen und präpariert sein – und erleichtert feststellen, dass es wieder mal gut gegangen ist.

Ungeachtet dessen finde ich es absolut angebracht, dass gewisse gesundheitserhaltende Verhaltensanweisungen publik gemacht werden: Das hilft nämlich auch, wenn demnächst mal wieder „nur“ die normalen Viren unterwegs sein werden.

