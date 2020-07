Augen-Blicke

Sind wir Deutschen wirklich so unlustig? Das frage ich mich immer wieder, wenn ich mit Freunden aus Österreich und der Schweiz plaudere. Normalerweise halte ich die Menschen in unseren Breiten durchaus für offenherzig, freundlich und humorvoller als die in nördlichen oder südlichen Gefilden des Landes. Das ist aber Ansichtssache. Gerade weilt eine liebe Freundin aus der Schweiz auf kurzzeitigem „Wahlheimat-Urlaub“ in Schwetzingen und meint schon an Tag eins: „Ich verkürze meinen Aufenthalt, die Stimmung ist hier so drückend. Bei uns ist es entspannter in der Schweiz.“

Und irgendwie hat sie recht: Die Menschen hetzen durch die Straßen, schauen missmutig drein und selbst, wenn eine Alltagsmaske Mund und Nase verdeckt, ist das fehlende Lächeln darunter zu spüren. Blickt man einem Menschen ins Gesicht, sind es die Augen, die mit dem Gegenüber kommunizieren. Und gerade in Maskenzeiten sollten diese ein Lächeln verbreiten – für einen selbst und für andere. Das lässt das Miteinander viel entspannter werden.

Glück oder Heiterkeit auszudrücken ohne den Mund zu bewegen, kann man trainieren. Wissenschaftler haben festgestellt, dass es mehr als 50 unterschiedliche Arten von Lächeln gibt. Das so genannte Duchenne-Lächeln – ein Lächeln, das bis zu deinen Augen reicht – gilt dabei als besonders aufrichtig, weil die Muskeln, die beim wahren Lächeln genutzt werden, nur hier eingesetzt werden. Muss man ehrlich Lächeln, dann bekommt man „Krähenfüße“ an den Augenpartien und das gesamte Gesicht lacht mit – versuchen Sie es doch mal: Denken Sie an etwas Schönes, seien Sie optimistisch und erinnern Sie sich daran, dass es uns im Vergleich zu anderen Menschen in anderen Ländern sehr gut geht. Lassen Sie uns einfach alle mehr lächeln – mit den Augen!

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 10.07.2020