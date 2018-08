Bierbank im Wohnzimmer

Anzeige

Wenn sich Besuch ankündigt, ist es manchmal gar nicht so einfach, ein vernünftiges Programm für die Gäste zu gestalten. Und wenn die Bekanntschaft aus dem Osten der Republik anreist, steht womöglich eine weitere Episode aus dem Ossi-Wessi-Vergleichsspiel mit ungewissem Ausgang an. Ob sich da das Backfischfest als kulturelles Angebot gut macht? – Andererseits muss man auch mal Risiko gehen. Der dritte Radspitz-Auftritt am zweiten Backfischfest-Samstag ist traditionell am besten besucht, also gern genommen. Als gleich beim ersten ernsthaften Geräusch aus den Boxen gefühlt zwei Drittel der Festzelt-Besucher auf die Bierbänke stieg, stellte sich ungläubiges Schweigen beim Gegenüber ein. An der Schorle konnte es nicht liegen. Dieses zweite Ossi-Glas war schon halbleer (oder noch halbvoll für die Optimisten). Jedenfalls mischte sich ins Staunen ob der Wessi-Gepflogenheiten beim Volksfest nun immer wieder das Lächeln ob der Rhythmen. Radspitz sind stimmungstechnisch eben unbezahlbar. Und ein paar Lieder, ein paar nette Gespräche mit Einheimischen (Damen) und ein paar Schorlen später, stand die ostdeutsche Leihgabe allzu assimiliert auf Höhe der meisten Wessis – sang und grölte Refrains. Der Besuch ließ den Sonntag der Heimreise vergehen, aber am Montag kam eine WhatsApp-Nachricht: „Werde mir eine Bierbank ins Wohnzimmer stellen“ – es ist zu befürchten, dass es der Ossi-Bekanntschaft in Wessiland gefallen hat.