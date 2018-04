Billiger geht’s nicht mehr

Anzeige

So schön ist Deutschland – und so schlecht das gebührenbezahlte deutsche Fernsehen. Zu diesem Schluss bin ich gekommen, nachdem ich mir am Ostermontag zur besten Sendezeit um 20.15 Uhr die gleichnamige Sendung im MDR angeschaut hatte, weil im Programm angekündigt war: „Diese unterhaltsame Reise führt uns diesmal in das frühlingshaft warme und sehr bedeutende Speyer.“

Neuigkeitswert null, Ideenreichtum minus 10, Kameraradius unterirdisch – so muss man das kommentieren. Außer einem Gästeführer, den Presseleuten vom Dom und vom Technik-Museum, dem Domorganisten und dem Brezelbäcker kam kein Speyerer zu Wort. Wen wundert’s, denn es mussten ja ständig noch „Imagefilme“ anderer deutscher Regionen eingeblendet werden. Und gesungen wurde auch. Allerdings nicht wie bei anderen ähnlichen Sendungen von Künstlern aus der Region oder zumindest solchen, die dann in Speyer gefilmt worden wären, sondern auf eingespielten Videos, die die Künstler selbst zur Verfügung stellen, damit sie mal ins Fernsehen kommen.

Einzig Moderatorin Uta Bresan selbst trug – quasi als künstlerischer Höhepunkt der Sendung – ihr Lied vor, während sie durch die Raumfahrtausstellung im Technik-Museum schlenderte.