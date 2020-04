Brunch als Trend

Für unsere (Ur-)Großeltern waren feste Essgewohnheiten noch selbstverständlich. So stand am Mittag das Mittagessen auf dem Tisch und alle hatten sich pünktlich einzufinden. In unserer bisweilen hektischen Zeit hat sich das geändert, viele essen einfach zwischendurch. Die Anzahl der schnellen Snacks zeigt das deutlich. Somit gerät auch eine dieser Lebensweisheiten von früher – „Frühstücke wie ein König“ – langsam in Vergessenheit.

Gemeint war wohl, dass das Frühstück ruhig üppig sein soll. Die meisten fühlen sich in den Morgenstunden – oft nur halb wach und auch nicht aufgebrezelt – eh nicht wie ein König. So bleiben als Frühstück nur eine schnelle Tasse Heißgetränk und ein paar Bissen. Einige bemühen sich zwar, beim Frühstück etwas Gesundes dabei zuhaben und auch mit Ruhe zu essen. Die knappe Zeit bremst das oft aus. Dabei kann ein Frühstück gut für Leib und Seele sein, wie im Urlaub häufig zu betrachten ist. Es gibt wie überall die Asketen, die sich streng an ihren Plan halten. Die meisten leben die Frühstückszeit stundenlang aus. Im normalen Gasthausalltag setzen sich die lockeren Essgelegenheiten immer mehr durch.

Man kann oft eine große Anzahl von Gerichten durchgängig bekommen und manche Bistros geben Frühstück von morgens bis abends. Brunch steht dabei für die Kombination aus Frühstück und Mittagessen und ist inzwischen der Favorit bei vielen Treffen mit Familie und Freunden. Hoffen wir, dass bald wieder die Zeit mit unbeschwertem Zusammensein beim Brunchen kommt.

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 21.04.2020