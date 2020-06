Bühne frei fürs TaP!

Die wildesten Träume von Joerg Steve Mohr in Sachen Rokokotheater sind eigentlich gar nicht so abwegig. Eigentlich. Natürlich spielt hier Geld eine große Rolle. Wünschenswert wäre es doch, wenn die Staatlichen Schlösser und Gärten Baden-Württembergs hier beispielsweise zusammen mit dem Kultusministerium eine finanzielle Lösung finden würden – ganz im Sinne der Kunst und derer, die durch die Pandemie von heute auf morgen ihrer Lebensgrundlage beraubt worden sind.

Stellen Sie sich doch mal vor: Goethes „Faust“ zum Beispiel, inszeniert von Mohr fürs Theater am Puls, auf der Bühne des Rokokotheaters? Das wäre für Schauspieler und Zuschauer doch ein Hit! Zumal man mit dem Besuch des Stücks beispielsweise für Schulklassen gleich zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen würde: der Blick auf die Umsetzung des literarischen Werks und der Einblick in dieses geschichtsträchtige Theater. Letzteres wird ja immer wieder von den Kulturverantwortlichen in der Stadt gemeinsam mit den Schulen forciert.

Im Rokokotheater, das um die 500 Menschen fasst, könnte auch der Abstand eingehalten werden. Und selbst wenn nur jeder dritte Platz besetzt werden würde, wäre das für die Theaterschaffenden rund um Joerg Steve Mohr ein Signal. Denn was schmeckt einem Künstler am besten zu seinem täglichem Brot? Der Applaus eines Publikums.

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 13.06.2020