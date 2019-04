Dazustellen ist nicht nett

Manche Mitbürger sind wirklich dreist! Unsere Hausgemeinschaft hat – wie es sich gehört – bei der Abfallentsorgung Sperrmüll angemeldet. Die zu entsorgenden Utensilien – kaputte Stühle, ein kaputter Waschbeckenuntertisch, ein ausgedienter Schuhschrank – wurden benannt und am späten Abend vor dem Termin vor das Eingangstor zum Haus gestellt. Keine zehn Minuten später – wir waren noch am Rausschleppen des alten Schuhschranks – waren die Stühle schon weg, dafür standen aber zwei metallene Bügeltische, ein Karton mit zum größten Teil defekten Plastikkinderspielsachen, ein Sack mit alten Klamotten, eine Filterkaffeemaschine sowie ein Beutel Hundekot da. Keiner der Mitbewohner unserer Hausgemeinschaft hatte die letztgenannten Dinge hingestellt. Hundekotbeutel inklusive.

Das etwas weggenommen wird, ist ja nicht das Problem. Dass jedoch Dinge einfach ungefragt dazugestellt werden schon. Zumal die Müllentsorgung die Bügeltische nicht mitgenommen hat und das Plastikkinderspielzeug am Morgen auf dem gesamten Gehweg verteilt lag.

Tja, also stellten sich Bewohner unserer Hausgemeinschaft hin und kehrten den Gehweg (was wir sowieso jede Woche brav machen). Die Bügelbretter fahre ich nun auf den Wertstoffhof, so, wie es auch derjenige hätte tun können, der die Dinger einfach vor unserer Haustür abgeladen hat. Manchmal zweifle ich wirklich an unserer Gesellschaft.

