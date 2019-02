Der Fotofluch

Ein Freund gehört zur Spezies der „Instagram-Husbands“. Ein „Instagram-Husband“ (Husband = Englisch für Ehemann) bedeutet, er ist ständig angehalten, entweder schöne Fotos von seiner Frau zu machen, die auf der Internetplattform Instagram landen, oder er darf Essen nicht anfassen, bevor es nicht mit dem Smartphone fotografisch festgehalten wurde. Schlimm wird’s, wenn Frau und Essen gleichermaßen in Szene gesetzt werden.

Die letztgenannte Situation führte nun bei dem Paar zu einem Konflikt. Bei herrlichem Frühlingswetter ging’s am Wochenende zum ersten Schleck-Eis in die Eisdiele. Klar musste das entsprechend für Instagram festgehalten werden. Doch die Gattin war immer wieder unzufrieden mit der Pose, es mussten einige Schnappschüsse herhalten. Irgendwann fing dann ihr Eis in der Sonne zu schmelzen an und tropfte – auf ihren Pulli. Pulli versaut, Foto versaut, Schuld war der „Instagram-Husband“. Krach! Ich habe ihm empfohlen, einen eigenen Instagram-Account zu bespielen – mit Fotos vom Fotografieren der Posen. Vielleicht macht’s dann bei der ein oder anderen ja mal klick . . .

© Schwetzinger Zeitung, Donnerstag, 21.02.2019