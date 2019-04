Der Poller ist zu schwach

Kaum eine Woche vergeht, in der der einsame Poller neben der Einfahrt zur Mannheimer Straße nicht aus seinen Angeln gerissen wird. Da ein Lieferwagen, dort ein Lkw oder gar ein zuvor schönes Auto mit neuer Riesendelle – anscheinend steht dieser Poller total falsch oder total richtig, ganz nach Sichtweise.

Klar ist aber auch, dass es nicht Sinn und Zweck eines städtischen Bauhofes sein kann, seine Mitarbeiter stetig mit dem gleichen Problem zu beschäftigen, denn es gäbe sicherlich Stellen in der Stadt, wo dringender etwas gemacht werden müsste.

Deshalb sollte man sich hier was anderes überlegen. Vielleicht einen Poller, der nicht schwächlich einknickt wie der jetzige – man schaue sich gern mal als Beispiel jene auf dem Speyerer Domplatz an. Vielleicht auch einen aus Plüsch oder Gummi, der zurückfedert. Oder aber man ummantelt den Poller grundsätzlich so wie er auf unserem Bild am Donnerstagfrüh geschützt war. Mit Warnbaken in weiß-rot, am besten in Nasenhöhe eines Lkw-Fahrers, wenn er nach dem Falschparken wieder ins Führerhaus einsteigt.

