Der richtige Schritt

Die zurückliegenden vier Tage waren eine Nervenschlacht für die Handballregion. Denn plötzlich stand hinter dem für dieses Wochenende geplanten Start der Saison im Badischen Handball-Verband (BHV) ein Fragezeichen. Die TSG Eintracht Plankstadt sowie 16 Karlsruher und Bruchsaler Vereine hatten sich in offenen Briefen gegen den Beginn ausgesprochen: Man solle sich Gedanken machen, ob eine Handballsaison in Zeiten von Corona durchführbar ist, hieß es in den Schreiben, die nur sehr kurz vor Saisonbeginn in der BHV-Geschäftsstelle eingetroffen waren.

Präsident Peter Knapp reagierte genau richtig: Er räumte den Vereinen am Dienstagnachmittag folgende Möglichkeit ein: Jeder Verein kann sich entscheiden – entweder Start an diesem Wochenende oder im Januar 2021. Aufgrund der zeitlichen Einschränkung waren Rückmeldungen bis Donnerstagabend, 24 Uhr zugelassen.

Das Votum war eindeutig. Lediglich 31 am Spielbetrieb beteiligte Vereine (141) und SGs (70) haben sich gegen den Saisonstart am 19. September ausgesprochen. Das entspricht 15 Prozent. Fünf Vereine haben sich enthalten. Die deutliche Mehrheit stimmte somit für einen Saisonstart an diesem Wochenende (wir berichteten online).

Und: Es ist die richtige Entscheidung! Natürlich steigen die Corona-Infektionszahlen weiter und viele Mannschaften müssen auf Zuschauereinnahmen verzichten. Aber es wäre der falsche Schritt gewesen, den Start der Runde 24 Stunden vor dem geplanten Beginn auf Januar zu verschieben. Schließlich haben sich die Vereine monatelang auf diesen Termin vorbereitet.

Weshalb es richtig ist loszulegen, hat mehrere Gründe: Zum einen würde der Handballsport viele Spieler im Jugend- und Aktivenbereich verlieren, weil jeder Sportler letztendlich auf Torejagd gehen und um Punkte kämpfen möchte. Die spielfreie Zeit um drei Monate zu verlängern, nachdem die Saison im März bereits vorzeitig abgebrochen worden war, hätte viele – vor allem junge –Spieler zum Fußball oder Volleyball getrieben. Dort läuft der Spielbetrieb wieder. Und viele Clubs überlassen ihren Spielern die Entscheidung, ob sie das Risiko eingehen möchten oder nicht.

Außerdem ist der Einschnitt der fehlenden Zuschauereinnahmen zwar groß, der potenzielle Verlust von Sponsoren, die während einer Pause nicht auf den Trikots repräsentiert werden, ist aber größer. Es ist schwer vorstellbar, dass Partner eine vereinbarte Summe vollumfänglich zahlen, wenn der Verein eine Gegenleistung nicht erbringen kann. Solidarität hin oder her das würde einem Verein größere Bauchschmerzen bereiten.

Es wird zweifellos zu Spielabsagen kommen. Sollten diese am Ende nicht nachgeholt werden können, muss eben wieder ein Punkteschnitt hinzugezogen werden, um die endgültigen Platzierungen festzulegen. Das hat in der Vorsaison aber auch geklappt und deswegen ist es richtig, dass der Ball ab dem Wochenende wieder in Punktspielen durch die Halle fliegt.

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 19.09.2020