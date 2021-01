Der Spion im Staubsauger

Smarthome – das vernetzte Zuhause. Auch ich lebe damit. Wohl fühle ich mich jedoch nicht mit allen Geräten, die den Alltag steuern und erleichtern sollen. Raumklima, Videoüberwachung, intelligente Beleuchtung, die auf Zuruf agiert, Saugroboter: Alles hat Vorteile, birgt aber auch Gefahren. Denn was mit dem Internet gekoppelt ist, kann für andere zugänglich werden – daran sei an diesem Datenschutztag erinnert.

Ein Gespräch mit einem Sicherheitsexperten auf diesem Gebiet hat mich geschockt und sensibilisiert. Das geht beim Smartphone (und deren Kameras) los. Natürlich sagen die Hersteller, dass da nichts ausspioniert wird. Aber halten sie sich daran? Mit kleinen Aufklebern lassen sich die Kameras verdecken und bei Bedarf öffnen – das gilt auch für Laptops und Tablets, die in der Wohnung frei herumstehen.

Tim Berghoff von der G Data Cyber Defense AG zeigt neue Sicherheitslücken beim iPhone (ab 6S) auf: Hacker können zum Beispiel Apps mehr Zugriffsrechte geben, etwa auf die Kamera, Bilder- und Dokumentenordner. Oder sie können einen eigenen Programmcode auf fremdem Gerät ausführen, der Nutzer merkt es nicht. In einem Podcast, den Sie an diesem Artikel auf unserer Internetseite finden, erklärt Berghoff, wie man die Sicherheitslücke schließen kann – mit einem iOS-Update.

Bleiben wir in den eigenen vier Wänden und nehmen wir den Saugroboter. Mit seiner Kamera fährt er die Räume beim Putzen ab. Versierte Menschen, die in Datenwelten eindringen können, schalten sich auf solche Kameras, spionieren Wohnungen aus und nutzen schlimmstenfalls die Gunst der Stunde für Einbrüche.

Anhand von ferngesteuerten Thermostaten, mit denen Heizkörper nachgerüstet werden können, lässt sich feststellen, ob der Hausherr da ist oder auf „Urlaub“ geschaltet hat. Allerdings können Schaltsysteme, um elektrische Rollläden an Fenstern zu steuern, helfen, um ein vielleicht gerade unbewohntes Gebäude als bewohnt darzustellen. Gleiches gilt für steuerbare Lichtsysteme.

Alles hat Vor- und Nachteile – gerade im smarten Leben. Umso wichtiger ist es, genau hinzuschauen, wo gebe ich was von mir preis. Ist es notwendig, dass der Herstellers einer Küchenwaage, die das Portionieren für Rezepte anhand meines Bodymaßindexes vornimmt, auch wissen muss, wo mein Standort ist? Solche Daten werden abgefragt, wenn man smarte Helfer auf sich einstimmt. Und es gibt für den Haushalt eine Menge Möglichkeiten, Geräte auf persönliche Vorlieben einzustellen – von der Kaffeemaschine angefangen über den Teekocher für selbst gesammelte Blüten bis hin zum vernetzten Kräutertopf, der Pflanzen selbstständig wachsen lässt.

Letzteres wurde mir angedient in Anbetracht meines nicht vorhandenen grünen Daumens. Doch der Kräutertopf mit den LED-Lampen, die bei smarter Einstellung das Sonnenlicht aufs Basilikum scheinen lassen, hat einen Haken: Alle zwei bis drei Wochen muss da Wasser eingefüllt werden. Und hier wird selbst diese Erfindung, die mit Erfolg und immergrünen Gewächsen wirbt, an etwas scheitern: an mir, dem Menschen.

© Schwetzinger Zeitung, Donnerstag, 28.01.2021