Die Kunst des Faltens

Erinnern Sie sich noch an die Zeiten, als man als Beifahrer im Auto die Landkarte studierte, die dann – nach erfolgreicher Ankunft am Zielort – wieder sauber gefaltet ins Handschuhfach wandern sollte? Dieses „sauber falten“ war so eine Sache, die auch ich nicht so richtig hinbekommen habe. Es hat dabei immer irgendwo gehakt, selten waren Vorder- und Rückseite so sichtbar wie beim Entfalten.

Heutzutage gibt’s derartige Probleme dank der Navigationssysteme im Pkw beziehungsweise durch die Routenbeschreibungen via Smartphone nur noch selten. Dafür lenken diverse andere Faltutensilien die Aufmerksamkeit auf sich – wie am Wochenende im Schwimmbad schön zu beobachten war. Da wäre zum einen die beliebte Picknickdecke, die es im praktischen Taschenformat mit Henkel und Klettverschluss gibt. Aufklappen – gar kein Thema: Klettverschluss auf, einmal schütteln und schon lässt sich die Unterlage auf dem Rasen platzieren. Das Zusammenlegen hingegen gestaltet sich schwieriger. Egal ob Frau oder Mann – es braucht einige Zeit, um den Klettverschluss wieder da zu haben, wo er hingehört. So verwandelt sich die vorerst kompakt anmutende „Handtasche“ in eine Schlummerrolle. Entmutigte Nutzer stopfen die Decke nach mehrmaligen Faltversuchen auch einfach in die Badetasche – Hauptsache, sie ist verstaut.

Ganz so leicht geht das mit den „Strandmuscheln“ nicht. Es gibt Exemplare, die per Wurf auf den Boden aufgebaut und nur noch mit „Heringen“ befestigt werden müssen. Diese jedoch dann wieder zusammenzulegen und in die Verpackung zu bekommen, bedarf teilweise großer Gelenkigkeit – Yoga lässt grüßen! Hat man das eine Ende nach unten gedrückt, schnappt ein anderes nach oben. Wie schön wäre es, wenn sich so ein Teil auch per Wurf wieder einpacken ließe.

© Schwetzinger Zeitung, Montag, 24.06.2019