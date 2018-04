Die Liebe zum Auto

Anzeige

Meine Familie hat einen Auto-Spleen. Da wird der heutige Vormittag frei gehalten, um das Gefährt liebevoll zu waschen, zu saugen und zu polieren – jeden Samstag, das ist klar. Auch ich liebe meinen Peugeot 207 – auf andere Art und Weise. So wage ich es, im Auto zu essen – sogar etwas, das krümeln könnte. Unvorstellbar für den Rest der Sippe. Mein Vater verspeist in seinem Audi höchstens einen Apfel. Und mein Opa, 82 Jahre alt, picknickt nur an der Raststätte, wenn er mit der Oma in die Alpen fährt. Besonders schön: Er wählt das Hotelzimmer nicht mit Blick zum Berg aus, sondern mit Blick auf den Parkplatz und seinen Mercedes. Mein Auto ist definitiv ein Gebrauchsgegenstand: Neulich war ich beim TÜV. Der nette Mitarbeiter wollte prüfen, ob ich Warndreieck und Verbandskasten mitführe. Plötzlich verharrte er angesichts des Buggys, der Sandschaufeln und Bälle im Kofferraum. „Sie haben beides dabei?“ „Aber sicher“, entgegnete ich. „Ich glaube Ihnen“, meinte er und zog ab. Mich ließ er erstaunt zurück. Den heutigen Vormittag habe auch ich mir frei gehalten: für den Frühjahrsputz im Auto.