Die Puppe blieb zurück

Wir berichten in unserer Zeitung ja immer mal wieder über Geburtstage älterer Menschen aus unserem Verbreitungsgebiet. Heute möchte ich gerne von einer Frau aus unserer Verwandtschaft erzählen, die Sie nicht kennen werden. Dennoch meine ich, man sollte an sie erinnern. Sie hätte am Sonntag ihren 85. Geburtstag im Schwäbischen gefeiert – und das Fest wäre mit Sicherheit zünftig ausgefallen. Leider ist sie vor zweieinhalb Jahren an Krebs gestorben.

Ingeborg Hempel, so ihr Name, wurde am 19. Januar 1935 im ostpreußischen Rastenburg geboren. Ihre Kindheit verlief so normal, wie sie eben zu jenen Zeiten sein konnte. Bis zu ihrem zehnten Geburtstag.

An jenem Wintertag hörte die Familie von Ferne ein lautes Donnergrollen. Es war kein Wintergewitter, sondern es waren die Geschütze der Sowjetarmee, die sich am 19. Januar 1945 der kleinen Stadt in Masuren bis auf wenige Kilometer genähert hatte.

Ingeborg, eine lebensbejahende Frau, erzählte immer wieder von diesem Geburtstag zum Ende des Zweiten Weltkriegs. Weniger mit Bitterkeit, aber mit einer ganz gewissen Traurigkeit. Nicht darüber, dass die Mutter das Nötigste auf die Schnelle zusammengepackt und den jüngeren Bruder Frank, damals vier Jahre, mitsamt dem wenigen Hab und Gut auf einem Schlitten verfrachtet hatte, um sich dem endlos langen Flüchtlingstreck mit zahllosen anderen Müttern und Kindern aus dem tief verschneiten Ostpreußen anzuschließen. Sondern darüber, dass ihr Geburtstagstisch zurückbleiben musste. Auch die Puppe, über die sie sich so sehr gefreut hatte.

Auf den ersten Blick erscheint dieser materielle Verlust unbedeutend im Vergleich zu den schrecklichen Schicksalen, die andere Flüchtlinge erlebt haben – einige von ihnen haben ja in Oftersheim ein neues Zuhause gefunden – im Vergleich zu den Millionen Opfern, die der Zweite Weltkrieg gefordert hat.

Aber für das kleine Mädchen war die Puppe in dem Moment viel mehr als nur ein Spielzeug. Mich hat es immer berührt, wenn Ingeborg diese Geschichte erzählt hat. Ich finde, es sind gerade solche kleinen Randnotizen, an die wir an Gedenktagen erinnern sollten. Auch diese scheinbaren Banalitäten zeigen das unmenschliche Gesicht von Krieg und Vertreibung – vor 75 Jahren und noch heute.

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 18.01.2020