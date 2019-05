Die Schlüssel zum Glück

W er Anfang März auf den direkten Klassenerhalt des SV Sandhausen in der 2. Fußball-Bundesliga gesetzt hat, der ist jetzt um einige Euro reicher. Damals unterlag der SVS mit 0:3 dem FC Erzgebirge Aue und rangierte in der Tabelle auf dem letzten Platz. Was danach am Hardtwald wirklich passierte, ist nicht übermittelt. Aber es muss etwas Gutes gewesen sein, denn es grenzt an ein Wunder, dass die Schwarz-Weißen direkt nach der Aue-Pleite eine Serie starteten, die acht Spiele nacheinander Bestand hatte und ihnen den Klassenerhalt bescherte.

Dafür gibt es Schlüsselfaktoren: zum Beispiel Koschinats Ruhe in schwierigen Phasen. Im Umfeld war es dagegen zeitweise sehr hektisch. Der langjährige Geschäftsführer Sport, Otmar Schork, trat zurück. Inwieweit der Rückzug mit der sportlichen Wende zusammenhängt, ist spekulativ. Klar ist aber, dass auch Schork seinen Anteil hat, denn er hat ein wichtiges Puzzleteil nach Sandhausen gelockt: Dennis Diekmeier. Dieser Neuzugang brachte Fußball-Deutschland zum Staunen, denn der extrovertierte Ausnahmekönner passte so gar nicht in das bisherige Anforderungsprofil des SVS. Koschinat machte den 29-Jährigen zum Kapitän und Fixpunkt auf der rechten Abwehrseite. Bei jeder Gelegenheit hob er Diekmeiers Wichtigkeit hervor und am Ende war der ehemalige Hamburger ein entscheidender, wenn nicht sogar der entscheidende Baustein auf dem Weg zum Ligaverbleib. Nach dem Aue-Spiel übernahm Diekmeier die Kapitänsbinde.

Die Verantwortlichen des SVS haben aus der verkorksten Anfangsphase der Saison die richtigen Schlüsse gezogen. Mit Uwe Koschinat ist ihnen ein Glücksgriff gelungen und dank der starken Serie bleibt der SV Sandhausen verdientermaßen in der 2. Liga.

© Schwetzinger Zeitung, Montag, 20.05.2019