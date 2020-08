Diesmal ohne Inhalt

Schauen Sie sich auch so gern Werbeprospekte an? Unsere Leserin Yvonne Wierer entdeckt da auch durchaus mal Amüsantes: „Im Aldi-Prospekt habe ich etwas Nettes entdeckt: Garten-Abfallsack ohne Inhalt für 3,99 Euro“, schickt sie ein Foto aus dem aktuellen Werbeblatt mit. Abgebildet ist ein herkömmlicher Gartensack, in den 272 Liter Grasabfälle und Laub reinpassen. Damit das der Leser auch glaubt, wird der Sack mit Grünschnitt befüllt abgebildet.

Ich sag’ ja immer, es ist durchaus besser dazuzuschreiben, was es wirklich gibt und was nicht: Stellen Sie sich vor, die möchten jetzt genau den abgebildeten Garten-Abfallsack haben – aber mit den Abfällen drin! Es gibt ja Menschen, die möchten schon jetzt für die Igel einen Winterunterschlupf einrichten und benötigen dafür derartiges Grün. Die Verkäufer bei Aldi würden sicher eine Lösung finden für derartige Wünsche, doch sicher ist sicher, wenn man die Angaben ganz korrekt darunterschreibt.

Doch da fällt mir ein: Wie ist das eigentlich mit dem hübschen Mann samt Hund, der kürzlich in dem Küchenprospekt abgebildet war, das unserer Zeitung beilag? Die Küche war super, der Typ auch – und bei der Einrichtung stand nicht dabei „ohne Inhalt“. Ich sollte dieser Sache einmal nachgehen . . .

