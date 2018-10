Diverse „Plagegeister“

Das Foto von Iris Koch-Birkhan von der Kräuseljagdspinne (SZ vom Samstag, 20. Oktober) verdeutlicht, für manche gruselig, eine unserer aktuellen „Plagen“, wobei unsere Leserin offensichtlich fürsorglich mit der Spinne umgegangen ist.

Wenn wir nicht gerade in einem sterilen Umfeld wohnen, begleiten uns Käfer und Insekten unser ganzes Leben. Die Wahrnehmung schwankt allerdings mit der Häufigkeit stark. Empfinden wir einzelne Käfer vielleicht noch als niedlich, hört die Freude bei Invasionen schlagartig auf. Derzeit verlagert sich unser Abwehrverhalten von den Wespen, die auf Kuchen und sonstige Speisen mitsamt den Essern anflogen, zu Käfern und der schon erwähnten Spinne und ihren Artgenossen.

Wobei „Käfer“ für die aktuellen Eindringlinge nicht ganz zutreffend ist, handelt es sich doch um Wanzen unterschiedlicher Art. Obwohl im Kinderlied „Auf der Mauer auf der Lauer sitzt ne kleine Wanze“ schön besungen, haben sie einen denkbar schlechten Ruf. Der hängt vor allem mit einer Art zusammen, der gemeinen Bettwanze. Die ernährt sich am liebsten von Menschenblut und der Gedanke an sie löst bei vielen Juckreiz aus. Bei uns zwar fast ausgestorben, kommen sie inzwischen vielfach im Gepäck von Touristen wieder. Die jetzt häufig zu sehenden grauen Feldwanzen oder die grünen Reiswanzen sind eigentlich für den Menschen harmlos, aber sie stinken ziemlich, wenn man sie (versehentlich) drückt. Also am besten auf ein Blatt Papier krabbeln lassen und nach draußen bringen.

Eine andere „Käferplage“ kann dagegen der etwas älteren Generation zu eher nostalgischen Gefühlen verhelfen, verbinden doch viele mit einem Käfer die Fahrstunden zu ihrem Führerschein und die Erinnerung an ihr erstes eigenes Auto. In Obernburg am Main konnte man nun schon zum zehnten Mal in, vielleicht auch manch „kribbeligen“ Erinnerungen an den Beginn der großen Motorisierung schwelgen.

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 23.10.2018