Ein Volksfest namens Frühling

Es ist jedes Jahr das gleiche Phänomen: Kaum zeigen sich die ersten Blüten an den Bäumen, wärmt die Sonne Straßen und Plätze und das Wochenende naht, wird die Stadt so voll, als sei gleichzeitig Spargelsamstag, Kerwe und Weihnachtsmarkt. Autokarawanen rotieren um die Innenstadt, weil alle Parkplätze besetzt sind, und vor jeder Eisdiele bilden sich so lange Warteschlangen, dass unweigerlich der Eindruck entsteht, die Kugeln würden anlässlich des Firmenjubiläums des Salons verschenkt.

Dabei heißt das einzige Fest, das gestern tatsächlich gefeiert wurde, schlicht „Frühling“, und obwohl unsere Winter nicht die grimmigsten sind, scheinen die Menschen total ausgehungert zu sein nach dem Gefühl, sich wieder längere Zeit draußen aufzuhalten, ohne sich dick einpacken zu müssen, und sich im Freien zu treffen ohne den schützenden Einfluss von Glühwein.

Und gewiss dauert es nicht mehr allzu lange, bis die ersten Klagen über die Hitze in der Kurpfalz zu hören sind. Denn auch die ertönen alle Jahre wieder . . .

© Schwetzinger Zeitung, Montag, 25.03.2019