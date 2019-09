Eine Nummer kleiner, bitte!

Für „Angeberei“ gibt es vielfältige Beispiele: Etwa die „Champagner-Einladung“ nach einem Theater-Besuch. Mancher wunderte sich später zwar etwas – es gab einen bekannten Sekt aus Sachsen-Anhalt – über die Übertreibung. Nun ist nichts gegen „Rotkäppchen“ zu sagen, der fröhliche Abend hing sowieso nicht am prickelnden Getränk.

Übertreibungen und Übertreiber begegnen uns tagtäglich, vom kleinen Wirt mit den „besten Frikadellen Deutschlands“ bis zum Kleinstadt-Modehaus mit der „einzigartigen Weltstadt-Auswahl“. Die große Werbewelt als Vorbild vieler Möchtegern-Größen hat sich früher mit oft unglaublichen Beschreibungen der Eigenschaften und Wirkungen von Produkten hervorgetan. Ob Zigaretten, Kaffee, Waschmittel, Kosmetik mit Jugendgarantie oder Sportwagen für die reservierte Überholspur – alles war besser, am schönsten, gesündesten oder am glücklichsten machend.

Inzwischen fliegen den Werbern und ihren Auftraggebern viele solcher Behauptungen, die Wahrheiten allenfalls am Rande streifen, regelrecht um die Ohren. Wirkt der Werberat hierzulande mäßigend ein, verbeißen sich zunehmend Verbraucherschützer, Wettbewerbsanwälte und auch die Politik regelrecht in Verstöße und erwirken weltweit horrende Geldbußen. Warnendes Beispiel dafür ist Volkswagen. Das Automobilunternehmen ist besonders in den USA mit seiner „Saubere Umwelt“- Werbung, für die dann nachträglich erkannten Schummel-Dieselmotoren, unter die Räder gekommen. Zu den Milliardenkosten für Strafzahlungen und Kundenentschädigungen kamen weltweite Imageschäden hinzu.

Im Vergleich dazu vielfach ungehemmter sind inzwischen die Auswüchse der „großen Nummern“ in der Politik. Ein globales Vorbild und die unumstrittene Nummer eins aller Übertreiber, wirkt derzeit im Weißen Haus in Washington. Im Vergleich dazu sind alle anderen aktuellen Großsprecher nur kleine Lichter. Einige der Nachahmer haben sich inzwischen zwar schon politische Beulen geholt, das Weiße Haus scheint weiterhin eine Festung zu sein – und wer an der Nummer eins zweifelt, verbreitet eh nur „Fake News“.

Eigentlich sind die privaten Angeber – wie der Champagner-Freund – harmlos. Wenn sie stets etwas mehr oder weniger übertreiben, aber niemand schädigen, nerven sie ja nur. Schlimmer wird es, wenn vermeintliche Kraftprotze sich beweisen müssen oder die Autoposer mit ihrer sinnfreien und künstlich hergestellten Lärmerei das Wohlbefinden von Anwohnern und Passanten massiv stören. Kriminell wird’s dann sogar, die durch provokative Fahrweise in Kauf genommene Gefährdung von Menschenleben. Dass solche Bürger von echten Autoliebhabern wie sie zum Beispiel Ende August/Anfang September wieder beim „Concours d’Elegance“ im Schlossgarten anzutreffen waren, nur als Verirrte gesehen werden, dringt in ihr beschränktes Weltbild gar nicht ein.

Es ist in der heutigen Medienwelt mit den geschönten Fotos auf Instagram und Facebook und der Jagd auf „Likes“ für viele sicher nicht einfach, auf Übertreibungen zu verzichten. Zumindest im persönlichen Umfeld leidet jedoch die Glaubwürdigkeit, wenn Behauptungen immer wieder allzu durchsichtig „überhöht“ werden. Weniger könnte da manchmal mehr sein.

