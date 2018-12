Einfach mal helfen

Edel sei der Mensch, hilfreich und gut!, schreibt Johann Wolfgang von Goethe 1783 in seinem Gedicht „Das Göttliche“. Eine Aussage, die auch für die Adventszeit sehr passend ist. Schließlich sollte es nicht nur um Jubel, Trubel, Heiterkeit gehen, sondern auch um Hilfsbereitschaft und Achtsamkeit. In diesen Tagen fuhr ein blauer VW vor unseren Wagen. Schnell sah ich, dass sich auf dem Dach etwas bewegte. Ein Buch rutschte dort von rechts nach links, die Seiten flatterten im Wind. Als die Fahrerin beschleunigte, geschah das, was kommen musste: Das Buch fiel in den Straßengraben, die Dame hatte noch immer nichts bemerkt. Für uns war klar: Wir fahren hinterher und erzählen, was wir gesehen haben. Vor einem großen Einkaufsmarkt bog der VW ab, die Dame parkte. Und freute sich über unsere genaue Angabe, wo sie ihr Buch – es war ein Bildband über die Alpen – finden konnte. Gestern profitierte ich von einer solchen guten Tat. Beim Einladen der Einkäufe ins Auto rutschte mir mein Schal aus der Hand. „Ihnen ist da etwas auf den Boden gefallen“, rief mir sogleich ein Herr im Vorbeigehen zu und erhielt ein großes Dankeschön von mir. Diese kleinen Aufmerksamkeiten sind doch die schönsten Geschenke!

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 14.12.2018