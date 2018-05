Einfach mal vom Gas gehen

Anzeige

Hupen ertönen hier, Lichthupen blenden da. Ich glaube ja an das Gute im Menschen, aber fast täglich überzeugen mich manche Autofahrer vom Gegenteil. Da will man doch nur in Ruhe von einem Ort zum nächsten fahren, rechnet mit nichts Bösem und schon rückt einem jemand auf die Pelle. Und wieso regt sich so gut wie jeder darüber auf, wenn man in der 30er-Zone 30 Stundenkilometer fährt und nicht 50? Anstatt sich drüber aufzuregen, wie wäre es denn, wenn man einfach mal die Geschwindigkeit an seinen Vordermann anpasst?

Und wieso hat es denn heutzutage jeder so eilig? Ist doch nicht meine Schuld, wenn ihr spät dran seid. Ihr könnt gerne überholen, wenn ihr das braucht, kein Thema. Aber bitte, fahrt den Leuten doch nicht immer so dicht auf, dass selbst bei 100 Stundenkilometern nur noch ein halber Meter Abstand besteht. Was, wenn der Vordermann plötzlich eine Vollbremsung machen muss? Daran wird nämlich meistens nicht gedacht, finde ich. Hauptsache beweisen, dass man mehr drauf hat als das Auto vor einem. Schon klar, dass ich mit meinem Ford Ka mit 70 Pferdestärken nicht so schnell vorankomme wie irgendein Porsche mit 400, aber das muss mir doch nicht immer unter die Nase gerieben werden.