Einfach nur hirnlos

Es scheint ein Hobby von Menschen zu sein, sich am Unmutszustand anderer zu ergötzen. Anders kann ich mir nicht erklären, warum Zeitgenossen auf die Idee kommen, beispielsweise die neue Jubiliäumsbank am Spargellehrpfad zu verunstalten: „THC“ wurde dort mit Rot draufgesprüht – wahrscheinlich auch noch mit Schablone. Die Bank steht erst seit kurzem, wird erst am Samstag offiziell ihrer Bestimmung übergeben. Zumindest ist es so geplant gewesen.

Das Bauhof-Team hat eine so tolle und kunstvolle Erinnerung an 350 Jahre Spargelanbau geschaffen – und eine nutzvolle dazu. Nun das. Freilich: Kopfschütteln und ärgern, das kommt auch mir beim Anblick einer solch hirnlosen Hinterlassenschaft in den Sinn. Aber was nützt das? Nichts. Leider. Die Dummen bleiben die, die so viel Energie, Zeit, Ideen und eben auch Geld in Projekte stecken, die sehr viele Menschen erfreuen. Ein Dank an solche Menschen wie eben das Bauhof-Team! Bleibt nur mein Wunsch, dass die Hirnlosigkeit mancher Zeitgenossen irgendwann eine gerechte Strafe findet.