Es geht doch noch ohne

Eine sehr weitgereiste Freundin macht sich mit häufigem Kofferpacken keinen Stress. Routiniert packt sie auch für Fernreisen keinen überdimensionierten Koffer: Kleidung dem Reiseziel entsprechend, nicht zu viel, dafür leicht kombinierbar und pflegeleicht. Was an „Kleinigkeiten“ fehlen sollte, gibt es an den Flughäfen oder am Zielort. Anders, das kann fast jeder Reisende aus eigener Erfahrung nachvollziehen, ist das bei technischen Geräten. Aus früheren Erfahrungen klug geworden, hat sie Ladegeräte und Steckeraufsätze stets dabei. Mit dem guten Gefühl eines perfekt gepackten Koffers ging sie mit einer Freundin auch kürzlich auf die Reise – es war eine Zugfahrt und man war gleich in einer lebhaften Unterhaltung. Was an Telefonaten unterwegs noch zu erledigen war, machte die Begleiterin. Die Anreise klappte perfekt und nach dem Auspacken wollte sie dann noch ihr Smartphone aufladen und da kam das Erwachen: Das Ladegerät war zwar ordentlich mit eingepackt, dafür fehlte das sonst allgegenwärtige Smartphone, also keine Kontaktadressen mit Telefonnummern, keine WhatsApp-Gruppe und keinen Terminkalender, vom Fotoapparat ganz zu schweigen; für die jüngeren Generationen eine furchtbare Vorstellung.

Zum Glück war sie ja nicht allein unterwegs, die Freundin machte ein paar Fotos und schickte sie mit Grüßen und der Bitte um Weiterleitung an uns, einer gemeinsamen Freundesgruppe. Die hat die Mitteilung doch auch beruhigt, da wir so eine Funkstille bei unseren Vielreisenden bisher nicht kannten.

Das unter den Bekannten vielzitierte Motto unserer Freundin „kein Problem, kriegen wir alles geregelt“ hat übrigens auch ihr Sohn verinnerlicht. Auf die Information, dass seine Mutter nicht mehr direkt erreichbar sei, meinte er nur, „die ist alt genug und weiß sich zu helfen“. Gut, wenn man sich auch von liebgewordener Technik nicht beherrschen lässt und einen Urlaub ohne ständige Erreichbarkeit stressfrei genießen kann.

