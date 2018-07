Es ist zu heiß zum Ärgern

Anzeige

Bei dieser Affenhitze muss man mit seinen Kräften haushalten. Ich habe beschlossen, mich einfach nicht mehr zu ärgern, und wenn es gar zu heiß wird, dann schlüpfe ich aus meinem Körper und tu so, als sei ich gar nicht da.

Wasser braucht man trotzdem! Also lade ich meine leeren Mineralwasserkisten – ich bin altmodisch und trinke grundsätzlich nur aus Glasflaschen mit Pfand – ins Auto und fahre in den Supermarkt ganz in der Nähe unserer Wohnung. Da ist frühmorgens um 8.30 Uhr schon richtig Andrang. Ich schiebe die drei Kästen in den Automaten und warte auch immer schön ab, bis er mir wieder ein grünes Licht zeigt. Dann drücke ich auf den Bon und sehe, es sind nur zwei gebucht. Also reklamieren, aber ruhig bleiben. Das fällt mir leicht, denn erstmal ist da gar niemand am Infoschalter, die Kassiererin ruft jemanden aus. Fünf Minuten später kommt tatsächlich eine junge Dame, ich schildere mein Malheur, sie sagt, sie prüfe das. Bloß gut, dass ich immer die gleiche Sorte kaufe und das jetzt als Anhaltspunkt sagen kann. Die Frau kommt weitere fünf Minuten später zurück und gibt mir einen weiteren Pfandbon.

Also, ab in den Markt und drei Kisten Mineralwasser aufgeladen. Inzwischen stehen an den nur zwei offenen Kassen jeweils acht Kunden vor mir in der Schlange. Ich warte und es geht nur sehr schleppend voran. Doch plötzlich die Erlösung: Ich sehe als Erster, dass da eine neue Kassiererin kommt und Kasse drei öffnet. Schnell rase ich hin und bin die Nummer eins.