Etwas mehr Zeit, bitte!

Habe nur ich das Gefühl oder vergeht die Zeit von Jahr zu Jahr schneller? Eben haben wir noch ins neue Jahr 2018 reingefeiert und jetzt ist schon wieder Juni! Gerade bin ich um 9 Uhr aufgestanden, schon ist es 22 Uhr. Egal, wie viel Mühe ich mir gebe, die Zeit scheint die Flucht zu ergreifen, vor was auch immer.

Wir geben zwar der Zeit die Schuld, sie solle doch bitte langsamer vorübergehen, aber eigentlich sind wir es, die dafür verantwortlich sind. Es kann nämlich sein, dass es daran liegt, dass ich mich in letzter Zeit Dingen und Aufgaben gewidmet habe, die mir Spaß gemacht haben. Und wenn man Spaß hat, vergeht die Zeit ja bekanntlich schneller.

Für mich ist Zeit von immenser Bedeutung. Sie ist unwiederbringlich. Man kann sie verschwenden, mit schönen Dingen ausfüllen, aber man kann sie weder zurückdrehen noch vorspulen. Es gibt meiner Meinung nach nichts Schlimmeres als vergeudete Zeit. Ich ärgere mich oft über mich selbst, wenn ich an manchen Tagen auf dem Sofa faulenze, obwohl ich mir doch so viel vorgenommen hatte. An solchen Tagen hätte ich am liebsten eine Zeitmaschine. Es ist sowieso mal an der Zeit, dass so etwas erfunden wird.