Expresszug? Von wegen!

Wie sehr habe ich mich gefreut, dass endlich die Zugstrecke Schwetzingen –Frankfurt freigegeben wurde. Aus privaten Gründen fahre ich fast jedes zweite Wochenende nach Weinheim. Der Zwischenstopp in Mannheim mit ungefähr 30 Minuten Aufenthalt hat mich immer genervt. Überbrücken konnte ich die Zeit mit Bummeln durch die Geschäfte.

Bei der ersten durchgehenden Fahrt Schwetzingen – Weinheim saß ich zuerst entspannt im Abteil und genoss die ruhige Fahrt bis zum ersten Stopp: Friedrichsfeld/Neu-Edingen. Dort blieben wir stehen und stehen – eine gefühlte Ewigkeit von 20 Minuten. Diesmal gab es ja leider keine Möglichkeit, die Zeit mit Bummeln oder Ähnlichem zu überbrücken.

Musste der Lokführer Gegenzüge passieren lassen? Was war wohl der Grund für die Wartezeit? Ich machte mich schlau und entdeckte eine Anzeigetafel im Abteil. Ich traute meinen Augen nicht! Regulär hält der Zug hier für gute 20 Minuten. Jetzt wurde mir auch klar, warum die Fahrt von Schwetzingen nach Weinheim nun 39 Minuten dauert – und der Zug nennt sich Expresszug! Verstehe ich nicht. Eine Schaffnerin erklärte: „Das ist der Fahrplan!“ Frage: Was ist das Positive an der hochgelobten neuen Fahrtstrecke? Was für ein Sinn steckt dahinter? Jetzt überlege ich, doch wieder die alte Strecke mit Zwischenstopp Mannheim zu nehmen.

