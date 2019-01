Für Uwe ein Willkommen

Es stand ja gestern etwas kryptisch im Sportteil unserer Zeitung, dass die Familie des vermeintlichen Rückkehrers zu den Rhein-Neckar-Löwen und Kapitän der Handball-Nationalmannschaft Uwe Gensheimer bereits in der Region Mannheim ein neues Zuhause gefunden habe. Was die Kollegen nicht wussten, die Gensheimers sind jetzt echte Schwetzinger geworden und so wollen wir als Heimatzeitung dem beliebtesten deutschen Handballer ein herzliches Willkommen in der Spargelstadt zurufen.

Dass Sandra und Uwe Schwetzingen mögen, hängt sicherlich auch mit der Patentante von Sandra zusammen, der Leiterin des Generationenbüros Nicole Blem. Sie hatte damals auch einen gewissen Anteil daran, dass Sandra und Uwe noch bevor sie nach Paris, in die Stadt der Liebe, gezogen sind, im Schwetzinger Schloss getraut wurden. Nicole Blem hat die standesamtliche Zeremonie auch vollzogen und danach wurde in Lachers Schlossrestaurant gefeiert.

Während er nun nach der Handball-WM nur kurz hier sein kann und wohl heute sein Wechsel in die Handball-Bundesliga in Mannheim verkündet wird, muss er erst noch mal nach Paris zurück, wo die Rückrunde wartet. Aber gleich nach dem Saisonende ist dann eine schöne Schwetzinger Eigentumswohnung das neue Zuhause. Und wer Uwe Gensheimer kennt, der weiß, dass man ihn künftig mit Sicherheit beim einen oder anderen Frühstück im Kaffeehaus oder anderswo in der Stadt treffen wird.

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 30.01.2019