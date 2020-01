Gefangen in Verordnungen

Erstmals fand der Neujahrsempfang der Freundeskreise nicht im „Salle d’Honneur“ statt. Aufgrund verschärfter Brandschutz-Richtlinien hat die Stadt beschlossen, den repräsentativen Veranstaltungsraum im Haus der Vereine nicht mehr an Gruppen mit mehr als 16 Personen zu vermieten (wir berichteten). Sie müssen sich nach Ausweichquartieren umsehen, was die Freundeskreise mit der Verlegung ihres Neujahrsempfanges in die Heiliggeistkirche zwangsläufig getan haben.

Bei allem Verständnis für den Brandschutz und andere Sicherheitsmaßnahmen kann man über die massive Einschränkung nur den Kopf schütteln. Jahrzehntelang haben die in der früheren Normand-Kaserne stationierten französischen Truppenteile den „Salle d’Honneur“ für ihre festlichen Veranstaltungen genutzt. Nach dem Abzug des letzten Truppenteils im Mai 1997 mit der Umwidmung der Kaserne in eine Wohnanlage war der „Salle d’Honneur“ beliebter Treffpunkt etwa für die Numismatische Gesellschaft, den Kneipp-Verein, die Pionierkameradschaft Speyer und für die Freundeskreise. Nun muss auf Teufel komm raus ein zweiter Fluchtweg geschaffen werden. Warum der Saal von größeren Gruppen nicht noch bis zum Beginn einer entsprechenden Baumaßnahme genutzt werden darf, bleibt der Fantasie der Verantwortlichen überlassen, die sich auf die verschärften Brandschutz-Richtlinien berufen.

Da sich der Organisationsaufwand für kleine Gruppen nicht lohnt, kommt die Einschränkung einem Nutzungsverbot gleich. Dies ist nur ein weiteres Beispiel dafür, wie sehr sich Deutschland in seinen eigenen Verordnungen gefangen hat, die den kreativen Spielraum etwa für Vereine immer mehr einengen. Mit der bitteren Folge, dass in vielen Bereichen der Gesellschaft Resignation gegenüber der Obrigkeit eingekehrt ist.

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 17.01.2020