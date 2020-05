Genauer in die Ecken schauen

Geht es um die Vorzüge vergleichbarer Kommunen aus der näheren Umgebung, kommt von auswärtigen Mitmenschen in Bezug auf unsere schöne Stadt schon mal der Ausspruch: „Ja, wenn Schwetzingen das Schloss nicht hätte . . .“ Wir haben nun mal das Schloss und den prächtigen Schlossgarten. Dennoch will unsere Stadt mehr sein als nur das Anhängsel der kurfürstlichen Sommerbleibe. Zum Wohlgefühl einer Gemeinde gehören das Gesamtbild und die „inneren“ Werte. Hier hat Schwetzingen mit den gerade schmerzlich vermissten Festen und kulturellen Veranstaltungen einiges zu bieten. Dazu das breite Angebot in den vielen Vereinen und nicht zuletzt der Spargel in seiner kulinarischen Vielfalt: Zieht man unterwegs die „Schwetzingen-Visitenkarte“, wird das meist sehr positiv aufgenommen.

Umso wichtiger ist es, dass wir uns in der Stadt nicht nur um die „Highlights“ kümmern, sondern – im übertragenen Sinn – auch in die Ecken schauen. Andreas Lin hat „Hinter der Kaserne“ so eine Ecke ausgemacht. Gute Beleuchtung, die ein Sicherheitsgefühl vermittelt, wie auch Sauberkeit in Unterführungen und bei Abfallkörben, um Vermüllung vorzubeugen, sollten ebenso regelmäßig auf den Prüfstand gestellt werden wie auch Gebäude, die langsam verrotten. Da wären wir wieder beim Marstallhof.

Eine häufige Besucherin aus Mannheim parkt meist in der Tiefgarage und geht über den Marstallhof in die Stadt. Da fallen ihr, wie wahrscheinlich manch anderen Parkern ebenso, seit längerem die Umfassungen der Pflanzenbeete auf. Gerade in Schlossnähe wirken sie zum Teil besonders ungepflegt und marode. Vielleicht werfen die Fachleute mal einen Blick drauf.

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 26.05.2020