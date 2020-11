„Gestalt mit Rad“ überführt

Das ist schon eine dreiste Kiste in mehrerlei Hinsicht, die ein treuer Leser dieser Zeitung erlebt hat. Seit 30 Jahren ist der Schwetzinger Abonnent und für ihn ist es geradezu ein Ritual, morgens zum Briefkasten zu gehen, die Heimatzeitung herauszunehmen und dann beim Frühstück das Neueste aus der Region und der Welt zu erfahren. Doch schon einige Male ging der Griff in besagtem Kasten ins Leere: Die Zeitung war nicht da. Hat es der Austräger verbummelt? Ein Anruf im SZ-Kundenforum und die Tageslektüre wird nachgeliefert. Ärgerlich nicht nur für den Leser, der am Frühstückstisch auf seinen Nachrichtenkonsum verzichten muss, sondern auch für die Zeitung, die einen Kurier losschicken muss. Und für den Austräger, der nur schwer beweisen kann, dass er die Zeitung wirklich ausgeliefert hat.

„Mir tut vor allem der Austräger leid“, bekundet der Leser am Telefon. Denn dank moderner Überwachungstechnik auf seinem Grundstück weiß er jetzt: Die Zeitung wird geliefert und dann geklaut! Gerade erst – am 16. und 23. November – fehlte wieder das Tagesmedium im Briefkasten. Die Kameraaufnahmen zeigten: Gegen 3 Uhr nachts warf der Austräger sie ein, gegen 7 Uhr kam jeweils eine „Gestalt mit Fahrrad“ vorbei und stahl die Schwetzinger Zeitung einfach aus dem Kasten.

Klar gibt’s eine Anzeige – wenn auch gegen Unbekannt. Denn wer eine Zeitung stiehlt, macht sich vielleicht irgendwann an anderem zu schaffen. Zumindest sollte der dreiste Dieb gewarnt sein.

Und er darf sich gern bei mir melden: Ich verkaufe ihm ein SZ-Abonnement! Dann muss er sich nicht in aller Herrgottsfrühe an fremden Briefkästen bedienen.

