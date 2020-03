Hamstern im Urlaub

Der Begriff „hamstern“ hat wohl aktuell gute Chancen, Unwort des Jahres zu werden. Denn das übermäßige Anlegen von Vorräten in Krisenzeiten sorgt zumindest bei einzelnen Produkten für Knappheit – und Soziologen wie Psychoanalytiker können sich in den wildesten Spekulationen über das fragwürdige Verhältnis der Deutschen zu ihrem Klopapier ergehen. Trotzdem ist die Lage nicht dramatisch: Die Produktion läuft, nur die Logistik erweist sich bei dem unerwarteten Ansturm auf das sonst wenig im Rampenlicht stehende Hygieneutensil als Flaschenhals. Warum die Händler nicht schon bei den ersten hastig hinfort geschleppten Toilettenrollenbergen eingriffen und vernünftige Mengenbeschränkungen erließen, bleibt unklar. Immerhin steht fest: Wir werden nicht am Klopapier scheitern. Es gibt genug für alle.

Deutlich verunsicherter werden hingegen vor kurzem die Einwohner einer niederländischen Ferienregion gewesen sein: Noch vor dem Höhepunkt der Corona-Krise, als sich die drastischen Einschränkungen unseres Alltags erst andeuteten und Urlaube auch für erholungssuchende Journalisten noch möglich waren, kam es dort zu eher unschönen Szenen. Zahlreiche deutsche Urlauber gingen am kollektiven Abreisetag noch einmal im örtlichen Supermarkt einkaufen – kein kleines Geschäft, sondern eine moderne Filiale eines niederländischen Handelsriesen.

Und als sie wieder herauskamen, war nicht nur das Regal mit dem Klopapier verwaist. Auch nahezu alle anderen Produkte fehlten: Brot, Milch, Wasser, Obst und Gemüse, selbstverständlich Nudeln und Konserven. Kein Wunder, dass die Einheimischen am nächsten Tag, als sie ihre regulären Einkäufe tätigen wollten, ein wenig konsterniert waren ob des germanischen Beutezugs.

Doch auch hier kann Entwarnung gegeben werden: Unsere Nachbarn reagierten letztendlich besonnen, und so konnten die Lagerbestände in den kommenden Tagen nach und nach wieder aufgefüllt werden. Als deutscher Tourist fühlte man sich fortan gleichwohl etwas mulmig, wenn man mehr als zwei Tüten Milch in seinen Einkaufswagen packte. Und das Regal mit dem Toilettenpapier – das blieb auch hier bis zum Abreisetag verwaist.

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 28.03.2020