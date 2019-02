Es passiert immer dann, wenn man es gar nicht brauchen kann! Da kommen unsere Nachbarn gerade im Sportdress abends um 21.30 Uhr aus dem Fitnessstudio heim und wollen ab auf die Couch. Aber dann sorgt die Frage: „Hast du den Schlüssel dabei?“ für ein jähes Ende aller Aussichten auf einen schönen Fernsehabend. Denn nun kommt genau das, was man eigentlich nur aus den Marktchecks von Zeitungen und Verbraucherzentralen kennt – die Suche nach einem seriösen Schlüsseldienst.

Nun hat man ja durchaus aus den Veröffentlichungen etwas gelernt, also klingeln die Nachbarn erst mal bei uns, ob wir eine Handynummer ihrer Vermieterin hätten. Wir erreichen sie auch, aber der dritte Schlüssel, der vor zwei Wochen beim Einzug der jungen Leute in Auftrag gegeben wurde, ist leider noch nicht fertig. Also bleiben die Versuche, mit Scheckkarte oder Plastikflasche die immerhin nicht verschlossene Tür zu öffnen, so wie man das ja auch beim Tatort oder in anderen Krimis gerne mal sieht.

Es klappt nicht – und eigentlich ist das ja ein gutes Zeichen für die eingebaute Sicherheitstechnik – aber in diesem Falle halt doch ärgerlich. Also wird der Schlüsseldienst mit der Vorwahl vor Ort angerufen. Die Nachbarn bekommen Wasser, Wein und Knabberzeug angeboten, man lernt sich ein wenig kennen und nach 40 Minuten kommt ein Monteur mit Münchner Kennzeichen. Wir ahnen nichts Gutes. Und der sagt auch klipp und klar, dass das Öffnen der Tür 350 Euro kosten wird und er Vorkasse will.

Der Abzocker lässt sich noch auf „einen Deal“ bei 340 Euro ein und erst der Hinweis, dass man die Polizei hole, wenn er nicht gleich abrückt, sorgt für dessen Abgang. Die Tür bleibt zu! Und beim nächsten Helfer in der Not werden ähnliche Summen aufgerufen, erst beim Vorschlag, den Auftrag zu stornieren und ihm ohne Rechnung 100 Euro zu geben, schlägt der junge Mann ein und öffnet die Tür binnen zwei Minuten. Es ist einfach unterirdisch.

