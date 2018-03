Anzeige

Wir warten am Fenster. Sehnsüchtig. Dann endlich: blinkende Lichter und ein großes Fahrzeug, das langsam um die Kurve biegt. Sie sind es! Die Helden der Straße: unsere Müllmänner! Unsere Kinder winken fröhlich und sind völlig aus dem Häuschen, wenn die Männer in Orange ebenfalls die Hand heben. Auch an diesem Morgen wollen wir die Tonne im Anschluss an ihren Platz schieben. Und sind erstaunt: Sie ist immer noch randvoll. Einen Anruf später beim Service der AVR verspricht man uns, die Müllabfuhr komme noch einmal zurück, um unsere Tonne, die im Eifer des Gefechts wohl vergessen wurde, zu leeren. Wir warten. Dann: blinkende Lichter. Wir behalten dieses Mal unsere Tonne genau im Blick. Sie wird geleert. Als Dank gibt es Luftküsse für die Männer, die freundlich winken. Die Kinder sind außer Rand und Band. Die Müllabfuhr ist da – und nur für uns! Besser kann der Tag nicht mehr werden. Danke, AVR.