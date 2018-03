Herrscht hier Planwirtschaft?

Anzeige

Gutachter sind schon putzige Menschen. Sie teilen die Welt in Kategorien ein und kommen meistens zu dem Ergebnis, das sich ihr Auftraggeber wünscht. Das wurde ja auch im Fall des Al- ten Messplatzes von den Gegnern der unterirdischen Tiefgarage und einer Hotelbebauung befürchtet. Und ganz so ist es ja glücklicherweise nicht ausgegangen. Zumindest war Imakomm nicht ein glühender Verfechter der Hotelidee und hat die Befürchtungen der Bürger ernst genommen. Aber dem Auftraggeber Stadt hat man das Türchen zur Verwirklichung des Projektes offen gelassen und die Möglichkeit aufgezeigt, dass in der Variante vier ein Viersternehotel positive Aspekte für die Stadt brächte, wenn der Zimmerpreis oberhalb von 140 Euro läge.

Ja, wenn . . . und da muss man schon die Frage stellen, wie naiv solche Gutachter eigentlich sind. Denn welche Stadt könnte schon einer Hotelkette vorschreiben, für wie viel Geld sie ihre Zimmer verkaufen darf. Es ist doch klar, dass bei geringer Buchungsauslastung mit niedrigen Preisen aufgefüllt wird, die notfalls auch unter denen liegen, die die Drei-sternehäuser am Platz heute verlangen. Und in Zeiten von Formel 1, in der Festspielsaison und während großer Konzertereignisse schnellen dann die Preise nach oben. Weil halt Angebot und Nachfrage den Preis regeln.

Da war es konsequent von OB René Pöltl, sich aufgrund der Unwägbarkeiten von diesem Großprojekt zu distanzieren. Damit ist aber für die Hoteliers die Kuh längst nicht vom Eis. Denn wer weiß, wo in Schwetzingen ein anderes Projekt dieser Art beantragt werden könnte – und dann käme schnell das offene Türchen wieder zum Tragen.