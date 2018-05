Anzeige

Lieber Mütter! Ihr seid wunderbar! Das ist ganz klar. Was haben wir nicht schon alles geleistet. Dabei rede ich gar nicht von Schwangerschaft und Geburt, obwohl das wahrlich immer wieder ein Meisterwerk ist. Nein, es sind vor allem die Nächte, in denen wir uns im Halbschlaf aus dem Bett schwingen, ins Kinderzimmer tapsen und unsere Schätze wieder in den Schlaf wiegen. Wenn sie schlecht geträumt haben, krank sind oder einfach nicht schlafen wollen. Immer und immer wieder. Über Jahre hinweg. Dabei ist es nicht relevant, ob das gestern geschah oder vor Jahrzehnten. Ein Kind bleibt ein Kind. Auch wenn es selbst Kinder hat. Oder Enkelkinder. Oder in den Ruhestand geht. Heute lehnen wir uns zurück, klopfen uns selbst auf die Schulter und wissen: Wir haben Großes vollbracht. Keiner kann das wohl besser verstehen als eine Mama selbst. In diesem Sinne: Allen einen wunderschönen morgigen Muttertag! Und am besten gleich eine ganz ruhige Nacht dazu!